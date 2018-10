Corea del Nord: nucleare, Pyongyang sta preparando il sito di Punggye-ri in vista delle ispezioni internazionali (2)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, incontrerà quasi certamente la sua controparte nordcoreana la prossima settimana, negli Stati Uniti. Lo hanno annunciato fonti diplomatiche sudcoreane nella giornata di lunedì, confermando anche che Washington e Pyongyang stanno lavorando all’organizzazione del secondo summit tra i rispettivi leader, Donald Trump e Kim Jong-un. Pompeo aveva annunciato nel corso di una intervista a “Voice of America”, la scorsa settimana, di voler incontrare un alto funzionario nordcoreano “nell’arco di una settimana e mezzo o poco più”, per proseguire le discussioni riguardo la denuclearizzazione e il possibile secondo vertice tra Trump e Kim. Stando alle fonti citate dalla stampa sudcoreana, l’incontro è stato posticipato all’inizio di novembre “a causa di circostanze dal lato statunitense”. Non è ancora chiaro, inoltre, se l’incontro tra Pompeo e il suo interlocutore si terrà a Washington o a New York. Secondo la fonte sudcoreana, però, l’interlocutore di Pompeo sarà quasi certamente Kim Yong-chol, uno dei principali consiglieri del leader nordcoreano. (segue) (Git)