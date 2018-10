Corea del Nord: nucleare, Pyongyang sta preparando il sito di Punggye-ri in vista delle ispezioni internazionali (3)

- Nel frattempo, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, si trova in visita a Seul da ieri, per coordinare i prossimi passi del processo di smantellamento del programma nucleare nordcoreano. Biegun terrà un confronto con le controparti sudcoreane in merito agli “sforzi diplomatici tesi a conseguire una denuclearizzazione definitiva e pienamente verificata della Corea del Nord”. In occasione dell’ultima visita del segretario di Stato Mike Pompeo a Pyongyang, Stati Uniti e Corea del Nord hanno concordato l’avvio di colloqui di lavoro sulla denuclearizzazione tra i rappresentanti speciali dei due paesi, che però non sono ancora iniziati. Biegun, nominato dall’amministrazione Trump lo scorso agosto, ha incontrato sino ad ora la sua controparte sudcoreana, Lee Do-hoon, in 11 occasioni. (segue) (Git)