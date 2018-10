Corea del Nord: nucleare, Pyongyang sta preparando il sito di Punggye-ri in vista delle ispezioni internazionali (6)

- Il secondo summit tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un si terrà con ogni probabilità all’inizio del prossimo anno. Lo ha annunciato nel fine settimana un funzionario della Casa Bianca, ribadendo che i governi dei due paesi sono impegnati a discutere i preparativi in vista dell’incontro. “Un incontro è probabile poco dopo capodanno”, ha spiegato il funzionario. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato venerdì che spera di poter incontrare presto il suo omologo nordcoreano per gettare le basi di un “grande passo avanti” verso la denuclearizzazione in occasione del prossimo summit tra i due leader. Intervistato da “Voice of America”, Pompeo ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni da Kim in merito alla volontà di rispettare gli impegni assunti con Trump. (segue) (Git)