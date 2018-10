Corea del Nord: nucleare, Pyongyang sta preparando il sito di Punggye-ri in vista delle ispezioni internazionali (7)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha commentato entusiasticamente l’ultimo colloquio con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. L’incontro, hanno riferito i media di Stato nordcoreani, è stato “Produttivo e magnifico”. Kim e Pompeo hanno concordato l’organizzazione di un secondo summit tra i leder dei due paesi, dopo quello tenutosi a Singapore il 12 giugno scorso. “Kim Jong-un ha espresso soddisfazione per i produttivi e magnifici colloqui con Mike Pompeo, durante i quali le rispettive posizioni sono state condivise e comprese appieno”, riferisce l’agenzia di stampa “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Il quotidiano ufficiale nordcoreano, “Rodong Sinmun”, ha pubblicato lunedì otto fotografie dell’incontro in prima pagina. “Assieme a Mike Pompeo, Kim Jong-un ha espresso apprezzamento per lo sviluppo positivo della situazione nella Penisola coreana, e illustrato in dettaglio le proposte per la denuclearizzazione e altre questioni di mutuo interesse”. Il tono dei media di Stato nordcoreani segna una netta dipartita rispetto alla precedente visita di Pompeo, lo scorso luglio, quando Pyongyang aveva accusato gli Usa di avanzare richieste “da malviventi”. (segue) (Git)