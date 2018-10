Malesia: il premier Mahathir visiterà Singapore il mese prossimo

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, visiterà Singapore il prossimo 12 novembre per discutere una serie di questioni bilaterali e regionali, a partire dal rinnovo dell’accordo per la fornitura di acqua potabile tra i due paesi. La visita coinciderà con il summit annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico, in programma nella città-Stato dall’11 al 15 novembre. Il viceministro degli Esteri malese, Marzuki Yahya, ha ribadito stamattina che il governo è deciso ad avanzare la richiesta di una rinegoziazione dei prezzi di fornitura dell’acqua a Singapore, ed ha chiesto a tal fine il sostegno dell’intero arco parlamentare malese. (segue) (Fim)