Malesia: il premier Mahathir visiterà Singapore il mese prossimo (2)

- Singapore è dipendente per la sua domanda di acqua potabile dalle forniture dalla Malesia. Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, dopo aver decretato l’abbandono del progetto dell’alta velocità Kuala Lumpur-Singapore, ha annunciato lo scorso giugno di voler rinegoziare l’accordo di lungo corso per la fornitura di acqua a Singapore. Intervistato da “Bloomberg”, il premier 92enne ha dichiarato che l’accordo, in vigore dal 1962, è “troppo costoso”. L’acqua, ha aggiunto il premier, è una delle questioni aperte con Singapore “che dobbiamo risolvere”. “Ci siederemo a un tavolo con loro e discuteremo, da persone civili”. (segue) (Fim)