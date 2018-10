Malesia: il premier Mahathir visiterà Singapore il mese prossimo (3)

- Il terzo impianto di desalinizzazione di Singapore è entrato ufficialmente in funzione il 28 giugno scorso. L’impianto di desalinizzazione di Tuas, costato 217 milioni di dollari, è in grado di produrre sino a 30 milioni di galloni di acqua potabile al giorno, sufficienti ai consumi di circa 200mila famiglie. Il nuovo impianto, assieme ai due già in funzione, porta al 30 per cento la quota della domanda di acqua potabile di Singapore soddisfatta attraverso la desalinizzazione L’impianto di Tuas affianca quello di SingSpring, dalla capacità analoga, e quello di Tuaspring, che ha invece una capacità giornaliera più che doppia: 70 milioni di galloni di acqua potabile. (segue) (Fim)