Malesia: il premier Mahathir visiterà Singapore il mese prossimo (5)

- Il ministro dell’Ambiente e delle risorse idriche di Singapore, Masagos Zulkifli, ha presieduto alla fine dello scorso anno all’avvio della seconda fase dei lavori per una nuova “superautostrada” sotterranea destinata al deflusso delle acque reflue, un progetto dal costo stimato in 6,5 miliardi di dollari che consentirà, tra l’altro, di ampliare la superficie edificabile della città-Stato asiatica. Una volta completato, nel 2025, il Deep Tunnel Sewage System (Dtss) canalizzerà grazie alla gravità le acque reflue dalla parte orientale dell’isola verso un nuovo impianto di depurazione a Tuas. Il progetto libererà anche una superficie di circa 83 ettari, pari a 116 campi da calcio, attualmente occupati da condutture e dagli impianti idrici di Ulu Pandan e Jurong, da 70 stazioni di pompaggio e da altri sistemi per il trattamento delle acque reflue. (Fim)