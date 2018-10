Nagorno-Karabakh: al via missione Osce al confine con Azerbaigian per monitorare cessate il fuoco

- Si tiene oggi nel quadro di un accordo raggiunto con le autorità di Artsakh (il nome che da alcuni anni viene utilizzato per riferirsi alla repubblica autoproclamata del Nagorno-Karabakh), una missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) che svolgerà una serie di attività per il monitoraggio del cessate il fuoco al confine con l’Azerbaigian. Le attività si svolgeranno lungo il tratto autostradale Akna-Hindarkh. Il monitoraggio verrà condotto sotto la guida del rappresentante personale della presidenza in esercizio dell’Osce, Andrzej Kasprzyk, e dal suo assistente sul campo, Ghenadie Petrica. Parteciperanno anche i co-presidenti statunitense e francese del Gruppo di Minsk dell'Osce, Andrew Schofer e Stephanie Visconti, con i rispettivi assistenti, David Burnstein e Quentin de Rankourt. Le Forze di difesa della repubblica del Nagorno-Karabakh, riferisce l'agenzia di stampa “Armenpress”, hanno confermato la loro disponibilità ad assistere la missione dell’Osce nello svolgimento delle attività di monitoraggio, garantendone al contempo la protezione. (segue) (Res)