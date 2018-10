Difesa: milizie Iraq, “20 mila combattenti proteggono il confine con la Siria”

- Le Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene a maggioranza sciita) hanno schierato 20 mila combattenti al confine con la Siria. Lo hanno annunciato le stesse Pmu attraverso una dichiarazione. "Ventimila combattenti delle Brigate popolari sono giunti al confine iracheno-siriano per proteggere la frontiera dopo la caduta dei villaggi siriani”, si legge nel testo. La direzione centrale delle operazioni delle milizie ha proclamato lunedì, 29 ottobre, lo stato di allerta al confine iracheno-siriano dopo la sconfitta delle Forze democratiche siriana (Sdf), forza curdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti, per mano dello Stato islamico nella provincia siriana di Deir-ez-Zor, al confine con l'Iraq. "Sono stati predisposti dei piani di sicurezza per far fronte a qualsiasi emergenza al confine con la Siria", ha detto il direttore delle operazioni centrali delle Pmu, Abdul Mohammed al Kikani, accusando gli Stati Uniti di "tentare di esercitare pressione sul nostro lato del confine". (Irb)