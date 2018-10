Russia-Moldova: previsto oggi incontro Putin-Dodon, focus su cooperazione economica bilaterale

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha in programma oggi un incontro con l'omologo della Moldova, Igor Dodon. Quest'ultimo inizia oggi ina visita ufficiale nel paese. Secondo quanto riferito in precedenza dal Cremlino, "le due parti discuteranno una serie di questioni relative alla cooperazione bilaterale in ambito commerciale, economico e umanitario". (Rum)