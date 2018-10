Tunisia: presidente Essebsi incontra Al Sisi e Lagarde a Berlino

- Il presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, ha incontrato ieri a Berlino l’omologo egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, a margine della conferenza sugli investimenti tedeschi nei paesi africani membri dell'iniziativa G20, intitolato “Compact with Africa” (Cwa). Lo ha reso noto il consigliere presidenziale tunisino, Firas Guefrech. L’incontro con la Lagarde ha offerto l'opportunità di ribadire il sostegno dell'Fmi alle riforme strutturali intraprese dalla Tunisia, mentre nei colloqui con il presidente egiziano è stato ribadito il consolidamento della cooperazione tra i due paesi arabi nordafricani. “Dalle 8:00 del mattino alle 20:45 il presidente Essebsi ha svolto una maratona d’incontri senza soluzione di continuità. Gli ultimi due colloqui con Lagarde e al Sisi sono molto importanti. Viva la Tunisia, con una dedica speciali agli appassionati del cappotto”, ha detto Guefrech. L’ultimo commento è una risposta alle polemiche scoppiate sui social network dopo che il 91enne presidente Essebsi, sul tappeto rosso, salendo i gradini del palazzo presidenziale, ha lasciato cadere per sbaglio il cappotto con un movimento impacciato. All'improvviso, in una frazione di secondo, uno dei suoi agenti di sicurezza si è precipito ad aiutarlo. Il tutto davanti allo sguardo incuriosito del presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. (Tut)