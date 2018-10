Italia-India: a Nuova Delhi “Extraordinary Visions. Italy”, mostra fotografica del Maxxi (2)

- Le opere esposte, tutte provenienti dalla collezione permanente del Maxxi, raccontano le trasformazioni culturali di cui l’Italia è stata protagonista nei decenni più recenti. Tra i fotografi coinvolti, molti i rappresentanti della scuola italiana di paesaggio, ai quali vengono accostati rappresentanti di generazioni successive e diverso orientamento, con lavori che vanno dal reportage sociale alle sperimentazioni artistiche e concettuali. Si è scelto però di aprire la mostra non con una immagine fotografica, ma con un capolavoro dell’artista Alighiero Boetti, Mappa, un arazzo realizzato nel 1971 che rappresenta un planisfero in cui ogni territorio è contrassegnato dai colori della bandiera nazionale. Un’opera che offre una riflessione geopolitica sulle trasformazioni del mondo contemporaneo e sulla forza dell’Arte, capace di mettere in dialogo luoghi e comunità distanti tra loro. (segue) (Com)