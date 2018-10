Italia-India: a Nuova Delhi “Extraordinary Visions. Italy”, mostra fotografica del Maxxi (3)

- “Extraordinary Visions. Italy” non è una storia illustrata dell’Italia, né un racconto cronologico e descrittivo, ma una riflessione sull’aspetto e la sostanza dell’Italia contemporanea, che cerca di coglierne la dimensione più attuale, lontana da una idea stereotipa di Belpaese.La mostra propone un viaggio attraverso tre percorsi tematici: “Paesaggi contemporanei”; “Res Publica, città, lavoro” e “Arte e cultura”, ognuno concepito come un discorso visivo a sé stante, come una “inquadratura” che propone punti di vista incrociati o divergenti. La sezione dedicata al paesaggio italiano, celebrato dal Grand Tour fin dal Seicento, racconta il rapporto tra l’immagine sublime costruita nei secoli da stratificazioni di segni e valori, su cui si è posato lo sguardo di generazioni di fotografi che hanno rinnovato le poetiche di narrazione dello spazio fisico. Il paesaggio contemporaneo postmoderno viene rappresentato tra gli altri da lavori di maestri come Luigi Ghirri con le sue immagini stranianti e metafisiche, o Franco Fontana i cui paesaggi sono geometrie armoniche e sature di colore, o ancora le immagini di Letizia Battaglia, gridi di denuncia di un territorio ferito dall’incuria. Accanto a loro esempi di autori più giovani come Silvia Camporesi con i suoi interni storici in rovina o le spiagge affollate di Massimo Vitali e le montagne sublimi di Walter Niedermayr. (segue) (Com)