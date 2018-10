Italia-India: a Nuova Delhi “Extraordinary Visions. Italy”, mostra fotografica del Maxxi (4)

- Nella parte dedicata allo spazio pubblico sono protagonisti i luoghi delle istituzioni dello Stato e della comunità dei cittadini, come negli scatti dello spagnolo Jordi Bernadò che indaga luoghi iconici del potere religioso, politico e culturale, o di Olivo Barbieri che restituisce l’immagine inquietante e attraente del processo di progressivo inurbamento della Costiera Adriatica, o ancora quelli di Gianni Berengo Gardin che documenta il rapporto tra infrastrutture e lavoro dell’uomo, offrendo un’immagine di città come fucina di energie. L’ultima parte della mostra è dedicata all’arte, all’architettura, alla cultura, che hanno dato forma al Paese, delineando l’immagine che l’Italia ha offerto di se stessa al mondo. Qui si passa, tra gli altri, davanti ai ritratti degli artisti di Ugo Mulas alla Biennale di Venezia del 1966, alle riprese architettoniche rigorose e meditate di Gabriele Basilico, alle visioni aeree dello stesso Maxxi realizzate dal fotografo olandese Iwan Baan, capaci di restituire il rapporto dell’edificio con il quartiere e il suo rimando formale al fluire del fiume Tevere. (segue) (Com)