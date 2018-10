Energia: nave da perforazione turca inizia oggi attività nel Mediterraneo (2)

- Il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Hami Aksoy, ha dichiarato giovedì 26 ottobre che nel Mediterraneo orientale la Turchia "continuerà ad agire in linea con principi di equità" per la delimitazione delle aree di giurisdizione marittima. Aksoy ha così risposto a una dichiarazione rilasciata in precedenza dal ministero degli Esteri della Grecia, secondo cui la Turchia "offende il diritto internazionale" basandosi su "teorie arbitrarie e prive di fondamento". "Non accettiamo alcun consiglio dalla Grecia sulle tecniche di delimitazione nel quadro del diritto internazionale", ha detto oggi Aksoy. Le tensioni tra i due paesi per lo sfruttamento delle risorse nel bacino del Mediterraneo orientali sono cresciute negli ultimi giorni dopo che Ankara ha accusato una fregata greca di aver attaccato una nave da perforazione nell'area. (segue) (Tua)