Energia: nave da perforazione turca inizia oggi attività nel Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre le diplomazie di Grecia e Turchia hanno avuto un botta e risposta in seguito a una dichiarazione resa nelle scorse settimana dall’ex ministro degli Esteri ellenico, Nicos Kotzias, secondo cui Atene è pronta ad estendere le sue acque territoriali occidentali da 6 a 12 miglia nautiche. Il ministero degli Esteri greco ha respinto sempre gli “avvertimenti” di Ankara, affermando che quanto annunciato dal dimissionario Kotzias è un "diritto sovrano inalienabile". "L'estensione delle acque territoriali è un diritto sovrano legittimo e inalienabile della Grecia, in conformità con il diritto internazionale. La decisione spetta esclusivamente alla Grecia, che ha il diritto di estendere le sue acque territoriali quando e in qualsiasi modo lo ritenga opportuno", ha dichiarato il portavoce del ministero, Alexandros Gennimatas, citato dalla stampa di Atene. "Questo diritto è incondizionato e non è chiamato in causa o negoziato con (paesi) terzi", ha aggiunto il portavoce. Secondo Gennimatas, le interpretazioni “arbitrarie” del diritto internazionale e le “minacce di violenza” da parte della Turchia non cambiano la posizione greca sul tema né contribuiscono a relazioni di buon vicinato. (segue) (Tua)