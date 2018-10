Energia: nave da perforazione turca inizia oggi attività nel Mediterraneo (4)

- Le parole di Gennimatas sono arrivate in risposta a quanto dichiarato in precedenza dallo stesso portavoce del ministero degli Esteri turco Aksoy. Quest’ultimo ha affermato che Ankara non avrebbe tollerato alcuna azione unilaterale della Grecia nel Mar Egeo. "Non possiamo tollerare alcun passo che non sia basato sul consenso reciproco nel Mar Egeo, dove due paesi si trovano su coste opposte", ha detto Aksoy. "La dichiarazione della Grande assemblea nazionale turca, datata 8 giugno 1995, contiene un avvertimento politico necessario ed è ancora in vigore oggi". Il portavoce della diplomazia turca ha quindi spiegato che questi “punti di vista” e “avvertimenti” sono statiriferiti all'ambasciatore della Grecia ad Ankara, Petros Mavroidis, che è stato convocato presso il ministero degli Esteri. (segue) (Tua)