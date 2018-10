Energia: nave da perforazione turca inizia oggi attività nel Mediterraneo (5)

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando in precedenza all'agenzia di stampa “Anadolu”, ha affermato: "La Grecia fa spesso tali annunci per causare tensione in un contesto populista", sottolineando che la Turchia è favorevole a una soluzione pacifica ai problemi esistenti tra i due paesi e aggiungendo che sarebbero solo le autorità di Atene ad alimentare le “tensioni” nell'Egeo. Altro momento di "tensione" tra Grecia e Turchia è stato registrato lo scorso 17 ottobre, quando il ministero degli Esteri greco ha rilasciato una dichiarazione su un telex di navigazione (Navtex), emesso dalla Turchia il 16 ottobre, per annunciare che la nave da ricerca di idrocarburi turca Barbaros ha operato in un segmento della piattaforma continentale greca, definendo il passaggio della nave "illegale" e una "provocazione". "Questa nuova provocazione da parte della Turchia, dimostra che continua ad agire in modo tale da provocare tensioni nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale", ha commentato il ministero degli Esteri con una nota in giornata. "Ricordiamo che l'esecuzione di ricerche sulla piattaforma continentale greca richiede l'autorizzazione preventiva delle competenti autorità greche e inoltre che l'emissione di tale Navtex rientra nelle competenze di quest'ultima". Il ministero degli Esteri ha detto che la Grecia ha risposto all'incidente con "una forte iniziativa" inviata in Turchia. (segue) (Tua)