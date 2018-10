Energia: Nepal, a Katmandu ultima giornata della conferenza internazionale su fonti rinnovabili e sviluppo

- Si conclude oggi a Katmandu, in Nepal, la quarta Conferenza internazionale sulle tecnologie per l’energia rinnovabile per lo sviluppo rurale e urbano, iniziata il 29 ottobre. L’evento, a cadenza triennale, è organizzato dal Centro di promozione dell’energia alternativa che fa capo al ministero per l’Energia, le risorse idriche e l’irrigazione e dall’Istituto di ingegneria dell’Università Tribhuvan University. Sono stati invitati 250 esperti provenienti da una ventina di paesi. I lavori, con la presentazione di circa 80 relazioni, sono incentrati sulla crescita sostenibile, la sicurezza energetica, il cambiamento climatico, il mercato delle emissioni di anidride carbonica, le tecnologie, l’efficienza e la conservazione, il ruolo dell’energia per lo sviluppo sociale e l’emancipazione delle donne. (Inn)