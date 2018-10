Difesa: artiglieria irachena colpisce l'Is al confine con la Siria, uccisi due leader jihadisti

- Due leader dello Stato islamico (Is) responsabili del recente attacco contro le Forze democratiche siriane (Sdf) a Deir-ez-Zor sono stati uccisi dall’artiglierà irachena in Siria. Lo ha annunciato Ahmed Nasrallah, comandante delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita) nella provincia occidentale irachena dell’Anbar. “Dopo aver ricevuto accurate informazione d’intelligence sull’esistenza di tre incontri di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante) vicino all'area siriana di Al-Baghuz, al confine iracheno-siriano, abbiamo effettuato il bombardamento che ha provocato la morte dei comandanti Abu Sayyaf e Babi Laith”. I due leader dell’Is, secondo Nasrallah, stavano “guidando l’offensiva verso il confine" con l'Iraq. Le informazioni sull’incontro dei jihadisti è stata fornita dall'ottava Divisione dell'Esercito iracheno, “ma gli americani hanno evitato di colpire”, ha aggiunto l’esponente delle milizie paramilitari sciite irachene sostenute dall’Iran.(Irb)