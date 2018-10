Usa-Corea del Sud: la sospensione delle esercitazioni congiunte grava sull’incontro tra i capi della Difesa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 giugno, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati a Singapore per il primo vertice bilaterale in assoluto tra leader di quei due paesi, ancora tecnicamente ostili dopo l’armistizio che ha concluso la guerra di Corea (1950-1953). Il summit, culmine di mesi di intensi sforzi diplomatici da parte di Washington, Pyongyang e Seul, si è concluso con la firma a sorpresa di un documento congiunto “globale” contenete una serie di impegni reciproci, a cominciare da quello relativo alla “completa denuclearizzazione” della Corea del Nord. Trump e Kim, che dopo l’apparente imbarazzo iniziale sono parsi esibire una sincera intesa personale, hanno salutato entrambi l’incontro odierno come una svolta storica, non solo per la Corea del Nord e le relazioni bilaterali, ma per le relazioni internazionali in generale. (segue) (Was)