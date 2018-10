Usa-Corea del Sud: la sospensione delle esercitazioni congiunte grava sull’incontro tra i capi della Difesa (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo firmato dai due leader impegna Stati Uniti e Corea del Nord a rifondare le relazioni bilaterali “in accordo con il desiderio di pace e prosperità” dei cittadini dei due paesi. Il documento prevede uno sforzo congiunto da parte di Washington e Pyongyang per edificare “un regime di pace stabile e durevole” nella Penisola coreana. La Corea del Nord ribadisce l’impegno a lavorare per la “completa denuclearizzazione” della Penisola coreana, in accordo con gli impegni assunti nel contesto della Dichiarazione di Panmunjom, firmata dai leader delle due Coree al summit del 27 aprile scorso. Infine, il documento prevede l’impegno di Stati Uniti e Corea del Nord a restituire il prima possibile tutti i resti dei prigionieri e delle vittime della Guerra di Corea (1950-1953), cominciando con i resti già identificati di circa 6mila militari statunitensi deceduti durante il conflitto. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, “Korean Central News Agency” (“Kcna”) ha diffuso una nota ufficiale dopo la firma dell’accordo trai due leader, salutando una “nuova era” nella storia del paese e delle relazioni internazionali. (Was)