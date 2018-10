Cina: la manifattura risente più del previsto della guerra commerciale con gli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati ufficiali esibiscono una contrazione dell’output in comparti come quello dei macchinari industriali, dell’arredamento e dei metalli non ferrosi. Molte delle industrie che hanno registrato rallentamenti sensibili sono interessate dai dazi varati dagli Stati Uniti tra luglio e settembre scorsi: una corrispondenza che sembra dimostrare come l’economia cinese inizia a risentire in misura misurabile della guerra commerciale con gli Usa. L’indice Pmi non ufficiale Caixin/Markit, pubblicato a suo volta nella giornata di ieri, ha segnato una contrazione di 0,6 punti a 50, il dato più basso da maggio 2017. Contrariamente all’indice Pmi ufficiale, che si concentra sulle grandi aziende di Stato, il Caixin/Markit include numerosi esportatori privati, e per questa ragione è ritenuto da molti economisti un indicatore più accurato. (segue) (Cip)