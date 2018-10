Cina: la manifattura risente più del previsto della guerra commerciale con gli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli effetti del conflitto commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti è la crescente attenzione dei mercati per il problema del debito degli enti locali cinesi. Stando a un rapporto pubblicato il 16 ottobre da S&P Global Ratings, il debito locale cinese ammonta in tutto a circa 40 mila miliardi di yuan (6mila miliardi di dollari): un onere che grava sugli sforzi di Pechino di sostenere l’economia a fronte degli effetti recessivi dello scorso con gli Usa. Lo scorso agosto la città di Hefei, capitale della provincia di Anhui, ha sorpreso gli osservatori internazionali ammettendo di aver nascosto il debito della sua zona economica – incluso quello connesso ai prestiti insoluti per gli acquisti di terreno – per un totale di 330 miliardi di yuan. Gran parte del debito locale cinese, che si somma al debito pubblico “ufficiale” di 18mila miliardi di yuan, assume la forma di veicoli di finanziamento locali (local government financing vehicles, Lgfv). Secondo Gloria Lu, analista del credito di S&P, i progressi di Pechino per la messa in sicurezza del debito degli enti locali sono stati “sinora limitati”, e “l’ammontare potenziale del debito è un iceberg con rischi di credito di proporzioni titaniche”. (segue) (Cip)