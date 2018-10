Cina: la manifattura risente più del previsto della guerra commerciale con gli Usa (5)

- La Banca centrale cinese ha operato misure di allentamento del credito che evidenziano i timori di Pechino per le conseguenze del conflitto commerciale in atto con gli Stati Uniti. La Banca popolare cinese ha ridotto questo mese il requisito di riserva bancaria di un punto percentuale: una misura tesa ad aumentare la liquidità e dare ossigeno all’economia. L’intervento è di entità doppia rispetto a quello intrapreso dalla banca centrale cinese lo scorso luglio, e analogo al taglio del requisito di riserva bancaria sancito lo scorso aprile. La misura adottata ieri dovrebbe liberare circa 750 miliardi di yuan (109 miliardi di dollari), che andranno ad alimentare il credito bancario. I regolatori cinesi temono per la tenuta delle aziende dipendenti dall’export a fronte dei dazi statunitensi: mentre le grandi aziende di Stato hanno accesso al credito a condizioni agevolate, le imprese private faticano ad accedere al capitale, anche a tassi agevolati, anche per effetto della campagna intrapresa da Pechino contro il cosiddetto sistema bancario ombra. (segue) (Cip)