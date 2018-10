Cina: la manifattura risente più del previsto della guerra commerciale con gli Usa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario ha pubblicato una nuova edizione del suo “World Economic Outlook”, il rapporto annuale contenente le proiezioni di crescita dell’economia globale. Nel documento, il Fondo rivede al ribasso le previsioni di crescita, alla luce del conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina. Stando all’Fmi, le tensioni tra le due maggiori potenze mondiali hanno cominciato ad influire sulle attività produttive globali: per quest’anno il Fondo prevede una crescita dell’economia mondiale del 3,7 per cento, due decimi di punto in mento rispetto alle precedenti previsioni pubblicate dall’organizzazione con sede a Washington. Il Fondo monetario pubblica il suo “World Economic Outlook” due volte l’anno, nei mesi di aprile e ottobre; il rapporto fornisce un quadro autorevole dell’andamento dell’economia globale. La precedente edizione del rapporto era stata pubblicata in concomitanza con il summit annuale della Banca mondiale a Bali, in Indonesia. (segue) (Cip)