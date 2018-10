Cina: la manifattura risente più del previsto della guerra commerciale con gli Usa (8)

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha rivolto al paese l’esortazione a inseguire l’autosufficienza economica in risposta alla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Alla fine del mese scorso Xi ha ribadito l’appello in una occasione significativa: la visita a uno stabilimento industriale realizzato nella provincia di Heilongjiang poco dopo l’armistizio che pose fine alla Guerra di Corea (1953) e il ritorno dei combattenti cinesi, in vista di quella che si credeva sarebbe stata una lunga ostilità con gli Stati Uniti. La realizzazione dello stabilimento aveva ottenuto la priorità nel contesto del primo piano di sviluppo nazionale quinquennale di Mao Tse-tung, che puntava alla realizzazione di una economia pianificata in stile sovietico. Xi pare aver rievocato quel modello in risposta all’offensiva tariffaria statunitense, proprio in concomitanza col varo di dazi a carico di 200 miliardi di dollari di merci cinesi. (Cip)