Giappone-Corea del Sud: almeno 70 aziende giapponesi “a rischio” dopo la sentenza della Corte suprema sudcoreana

- La sentenza di ieri, con cui la Corte Suprema della Corea del Sud han condannato l’azienda giapponese Nippon Steel a risarcire quattro sudcoreani – di cui tre già deceduti – per il lavoro forzoso cui sarebbero stati costretti durante l’occupazione coloniale da parte del Giappone, espone decine di altre aziende giapponesi al rischio di casi giudiziari analoghi. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, che sottolinea come gli interessi economici e aziendali giapponesi in Corea del Sud sono numerosi e radicati, dai semiconduttori sino alla distribuzione al dettaglio e al turismo. Le implicazioni della sentenza di ieri, sostiene il quotidiano, potrebbero avere ricadute ad ampio spettro sulle attività di almeno 70 aziende giapponesi in quel paese. Il premier giapponese, Shinzo Abe, ha commentato con durezza la sentenza emessa dalla Corte Suprema sudcoreana nella giornata di ieri: si tratta “di un pronunciamento inconcepibile alla luce del diritto internazionale”, ha affermato il premier, aggiungendo che Tokyo intende rispondere “in maniera risoluta”. (segue) (Git)