Imprese: Sony rivede ancora al rialzo le previsioni degli utili

- Sony ha rivisto al rialzo le previsioni relative agli utili per l’anno fiscale in corso, portandole a 870 miliardi di yen (7,7 miliardi di dollari). Il colosso giapponese dell’elettronica si prepara così a chiudere il secondo anno da record consecutivo; il conglomerato giapponese pare essersi lasciato alle spalle la stagione delle fluttuazioni legate ai segmenti dei televisori e dell’elettronica, stabilizzando i risultati netti grazie ai servizi legati alla musica e ai videogiochi, oltre ai sensori d’immagine per smartphone, un comparto di cui Sony detiene il 50 per cento del mercato globale. Se le nuove previsioni verranno confermate, Sony vedrà aumentare i propri utili netti del 18 per cento su base annua; l’azienda sarebbe sesta in Giappone per utili, dietro colossi quali Toyota Motor e Nippon Telegraph & Telephone. (Git)