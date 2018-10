Sri Lanka: decine di migliaia di persone protestano contro la sostituzione del primo ministro

- Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Colombo nella giornata di ieri, per protestare contro la decisione del presidente, Maithripala Sarisena, di revocare l’incarico di primo ministro a Ranil Wickremesinghe, e attribuirlo invece al suo ex avversario Mahinda Rajapaska. Wickremesinghe rifiuta di lasciare l’incarico, e sia lui che il nuovo premier stanno chiamando a raccolta i loro sostenitori nel paese e nell’aula parlamentare, le cui attività sono state sospese dal presidente fino al prossimo 16 novembre. Nel paese, intatto, gli attivisti democratici temono che il ritorno ai Rajapaska nelle vesti di premier possa segnare la fine di una serie di indagini in merito alle violazioni dei diritti umani nel paese condotte durante il suo precedente governo, incluse quelle sancite da una risoluzione delle Nazioni Unite per agevolare la riconciliazione dopo la guerra civile. (segue) (Irb)