Sri Lanka: decine di migliaia di persone protestano contro la sostituzione del primo ministro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka ha evitato per un soffio l’imposizione di sanzioni internazionali nel gennaio 2015, quando Sirisena è salito al governo promettendo di far luce sugli abusi di cui il precedente governo non aveva nemmeno ammesso l’esistenza. Due anni fa il parlamento singalese ha concordato i primi passi per la riconciliazione nazionale, identificando 20 mila persone sparite durante il conflitto civile durato 37 anni. Il processo, però, si è subito bloccato a causa delle resistenza dell’Esercito e della stessa coalizione di governo, che negli scorsi anni è stata protagonista di costanti scontri interni. (segue) (Irb)