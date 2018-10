Sri Lanka: decine di migliaia di persone protestano contro la sostituzione del primo ministro (7)

- Colombo ha perlopiù ignorato la risoluzione adottata dal Consiglio per il diritti umani delle Nazioni Unite (Onu) nel settembre 2015, co-sponsorizzata proprio dal governo singalese nell’ambito del nuovo approccio alle tensioni socio-politiche nazionali adottato dal governo del presidente Maithripala Sirisena. Anche i più modesti aspetti della risoluzione, relativi ad esempio alla demilitarizzazione, all’abrogazione della Legge nazionale per la prevenzione del terrorismo e al rilascio del prigionieri politici Tamil, non hanno trovato ad oggi una reale attuazione concreta. Negli ultimi mesi, il governo ha anzi assunto una più marcata posizione pro-nazionalismo Sinhala – la principale etnia del paese, a maggioranza buddhista – nella gestione delle annose problematiche riguardanti l’etnia Tamil. (segue) (Irb)