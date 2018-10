Indonesia: il governo ordina l’ispezione di tutti i Boeing 737 Max 8 dopo il disastro aereo di lunedì (4)

- L’aereo di linea della compagnia aerea Lion Air si è schiantato in mare lunedì mattina, pochi minuti dopo il decollo dalla periferia di Giacarta, in Indonesia. Un portavoce dell’Agenzia di ricerca e soccorso indonesiana ha riferito che il volo JT610 ha perso i contatti con i controllori di volo appena 13 minuti dopo il decollo; l’equipaggio di una imbarcazione che lasciava il porto di Giacarta proprio in quel momento ha visto l’aereo inabissarsi in mare. Il velivolo, un Boeing 737 Max 8, trasportava in tutto 181 passeggeri, oltre ai due piloti e a sei membri dell’equipaggio, ed era diretto a Pangkal Pinang. (Fim)