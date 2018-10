Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre

- L’output industriale del Giappone è calato dell’1,1 per cento su base mensile lo scorso settembre. Il dato risente del tifone Jebi abbattutosi sul Giappone Centrale la scorsa estate, causando danni alla manifattura e alla logistica di quella regione. L’indice stagionalizzato della produzione di stabilimenti industriali e miniere si è attestato a 101,4 rispetto alla base 100 del 2010, attesta un rapporto preliminare del ministero dell’Economia e del commercio; ad agosto la produzione era aumentata dello 0,2 per cento su base mensile. L’output ha segnato un calo attraverso un’ampia gamma di prodotti, incluse automobili, componenti elettroniche e macchinari per la produzione di schermi piatti. Il ministero ha mantenuto invariato il proprio giudizio tendenziale, secondo cui la produzione industriale “sta lentamente aumentando, ma esibisce alcuni segnali di debolezza”. (segue) (Git)