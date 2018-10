Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre (2)

- La produzione industriale del Giappone è cresciuta dello 0,7 per cento nel mese di agosto rispetto al mese precedente. L’aumento, certificato questa mattina dal ministero dell’Economia e del commercio giapponese, segna il primo incremento mensile da quattro mesi a questa parte. L’indice stagionalizzato degli stabilimenti industriali e delle miniera è ammontato a 103.0, rispetto alla base 100 del 2010. Il dato rappresenta una lettura preliminare, e segue il calo dell’output industriale dello 0,2 per cento certificato nello 0,2 per cento. Il ministero ha confermato la propria valutazione tendenziale, secondo cui la produzione industriale industriale evidenzia “una lenta ripresa, ma evidenzia segnali di contrazione parziale”. Le aziende interpellate dal ministero prevedono un aumento della produzione del 2,7 per cento nel mese di settembre e dell’1,7 per cento ad ottobre. (segue) (Git)