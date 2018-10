Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha visto calare le proprie esportazioni a settembre, per la prima volta dal 2016, per effetto delle crescenti ostilità commerciali in atto tra Stati Uniti e Cina. Il mese scorso le esportazioni giapponesi verso entrambi i paesi hanno segnato una flessione, e nel frattempo gli ultimi sondaggi ufficiali attestano che un terzo delle aziende giapponesi hanno subito contraccolpi a causa del conflitto commerciale, specie in termini di minori ordinativi dalla Cina. A questo preoccupante scenario si sommano gli effetti del tifone che ha colpito il Giappone centrale il mese scorso, causando interruzioni della produzione presso grandi stabilimenti industriali e danni alle linee logistiche e di distribuzione. Stando ai dati pubblicati stamattina dal ministero delle Finanze giapponese, il mese scorso le esportazioni sono calate dell’1,2 per cento su base annua. Ad agosto, invece, l’export aveva segnato una crescita di 6,6 punti percentuali. (segue) (Git)