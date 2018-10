Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flessione è la prima da novembre 2016. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono calate dello 0,2 per cento, frenate dalle minori spedizioni di macchinari per le costruzioni e per il settore minerario, di componenti per auto e di farmaci. Di contro, le importazioni dagli Usa sono aumentate del 3,1 per cento, specie per effetto delle maggiori importazioni di idrocarburi. Le esportazioni verso la Cina, principale partner commerciale del Giappone, sono calate dell’1,7 per cento su base annua a settembre, il primo calo da sette mesi a questa parte, causato soprattutto dalle minori spedizioni di apparecchi per la produzione di semiconduttori. “La debolezza delle esportazioni nel mese di settembre suggerisce che nel terzo trimestre l’attività economica abbia scontato una fase di stagnazione”, recita un’analisi di Capital Economics. (segue) (Git)