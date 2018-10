Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato il mese scorso il secondo passivo della bilancia commerciale mensile consecutivo. La terza economia mondiale ha chiuso il mese di agosto con un disavanzo della bilancia commerciale pari a 444,6 miliardi di yen (circa 4 miliardi di dollari), un dato che risente soprattutto dell’aumento dei costi legati alle importazioni energetiche. Il rapporto preliminare del ministero delle Finanze rileva un aumento delle importazioni del 15,4 per cento su base annua, a 7.140 miliardi di yen; le esportazioni, di contro, sono aumentate del 6,6 per cento rispetto ad agosto dello scorso anno, a 6.690 miliardi di yen; a sostenere le esportazioni sono ancora le vendite di macchinari industriali alla Cina, specie quelli legati alla produzione di schermi per apparecchi elettronici. (segue) (Git)