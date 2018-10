Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia giapponese è cresciuta ad un tasso annualizzato del 3 per cento nel secondo trimestre del 2018, il ritmo più elevato registrato da due anni a questa parte. La crescita è stata assai più sostenuta rispetto a quanto comunicato grazie a un incremento della spesa in conto capitale, stando a quanto riferito dal governo giapponese. Tokyo aveva inizialmente quantificato la crescita nel secondo trimestre all’1,9 per cento. Il dato aggiornato conferma che la terza economia del pianeta ha superato il rallentamento scontato tra gennaio e marzo di quest’anno dopo due anni di crescita modesta ma continua, che ha rappresentato la parentesi espansiva più prolungata da 28 anni a questa parte. L’aumento del prodotto interno lordo reale – aggiustato cioè all’andamento dell’inflazione – è stato dello 0,7 per cento rispetto al trimestre precedente. (segue) (Git)