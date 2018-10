Giappone: l’output industriale cala nel mese di settembre (8)

- Il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, ha sollecitato un “rinnovo” della politica economica del Giappone, alla luce della permanenza di un basso tasso di inflazione, della modesta crescita economica e del rapido invecchiamento della popolazione. Lagarde ha esortato il governo del Giappone a “rivedere” la cosiddetta “Abenomics”, la politica economica del premier Shinzo Abe che combina una politica monetaria ultra-espansiva a stimoli fiscali e riforme strutturali. “Riteniamo sarà necessario un rinnovo delle politiche”, ha detto Lagarde nella giornata di oggi. “I principi di base a nostro modo di vedere sono ancora validi, ma vanno ampliati, sostenuti e accelerati”. Il direttore dell’Fmi ha anche avvertito che le sfide economiche fronteggiate dal Giappone “non faranno che aumentare di pari passo con l’invecchiamento e la contrazione della popolazione giapponese”. Lagarde ha anche sollecitato a “fare di più” per ridurre gli squilibri di genere nel mercato del lavoro giapponese. L’Fmi prevede che quest’anno il prodotto interno lordo del Giappone crescerà dell’1,1 per cento, mentre il prossimo anno la crescita sarà dello 0,9 per cento. (Git)