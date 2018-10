Giappone-Usa: commercio, Tokyo attende l’esito delle elezioni Usa di medio termine

- Il Giappone osserva gli Stati Uniti in vista delle elezioni di medio termine, che si terranno tra una settimana, nell’attesa di valutarne gli esiti per i colloqui bilaterali sul commercio, che Tokyo e Washington dovrebbero intraprendere a metà gennaio. Se il Partito repubblicano del presidente Donald Trump manterrà la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso – un’impresa che ad oggi appare difficile, nonostante l’avanzata dei conservatori nei sondaggi in diversi Stati-chiave – la politica del “primato americano” del presidente Trump proseguirà quasi certamente a pieno vapore, e la Casa Bianca potrà quasi certamente forzare Tokyo a sottoscrivere un accordo bilaterale favorevole agli Stati Uniti, Se invece i Democratici riusciranno a prendere il controllo di una o entrambe le Camere del Congresso, l’opposizione statunitense potrà influenzare l’attività dell’inquilino della Casa Bianca, anche nella gestione degli affari internazionali. (segue) (Git)