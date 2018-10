Giappone-Usa: commercio, Tokyo attende l’esito delle elezioni Usa di medio termine (2)

- Ad oggi i sondaggi suggeriscono che i Democratici potrebbero ottenere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti; secondo Tobias Harris, vicepresidente di Teneo Intelligence, sostiene che una Camera controllata dai Democratici costituirebbe un asset per il Giappone: gli accordi commerciali sottoscritti dal governo Usa con altri paesi devono infatti passare al vaglio di entrambe le Camere. Secondo Harris, “il Giappone sa che se avrà a che fare con un presidente Usa non in grado di promettere la ratifica di un eventuale accordo, ci sarà un incentivo a porre in stallo o tentare di trascinare le trattative sino alla scadenza dell’amministrazione Trump”. (segue) (Git)