Giappone-Usa: commercio, Tokyo attende l’esito delle elezioni Usa di medio termine (3)

- L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, intende intraprendere i negoziati per un accordo commerciale bilaterale con il Giappone verso la metà di gennaio del prossimo anno. Lo ha riferito nei giorni scorsi il Rappresentante del commercio Usa, Robert Lighthizer. In una lettera inviata ai leader del Congresso federale statunitense, il funzionario ha anticipato che Washington premerà sul Giappone affinché “rimuova le barriere tariffarie e non tariffarie” in settori come l’agricoltura e l’automotive, al fine di conseguire un regime di scambi “più equo e bilanciato”. “Intendiamo intraprendere i negoziati con il Giappone appena possibile, ma non prima di 90 giorni dalla data della presente notifica”, recita la lettera al Congresso, che cita il deficit di 68,9 miliardi di dollari accumulato dagli Usa con il Giappone nel 2017. (segue) (Git)