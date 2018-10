Giappone-Usa: commercio, Tokyo attende l’esito delle elezioni Usa di medio termine (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il premier giapponese Shinzo Abe hanno concordato alla fine del mese scorso l’avvio di negoziati bilaterali per un accordo commerciale. L’annuncio segna la fine di un braccio di ferro durato mesi, durante i quali il governo giapponese aveva tentato di resistere alle pressioni di Washington, e di indirizzare la ridefinizione delle relazioni commerciali in un contesto di dialogo multilaterale. La significativa concessione del Giappone giunge in un frangente significativo per i leader di entrambi i paesi: Abe ha ottenuto la scorsa settimana la riconferma a leader del Partito liberaldemocratico, un passaggio che pendeva come una spada di Damocle sulla tenuta del suo esecutivo, e che aveva spinto il premier ad adottare una linea poco conciliatoria nei confronti di Washington. Trump, invece, ha bisogno di risultati da esibire al proprio elettorato in vista delle elezioni di medio termine, in programma a novembre. Accettando la rinegoziazione delle relazioni commerciali sul piano bilaterale, Tokyo scongiura anche – almeno per il momento – il rischio di dazi a carico dei suoi produttori di automobili, che costituiscono la prima voce dell’export giapponese. (segue) (Git)