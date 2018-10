Giappone-Usa: commercio, Tokyo attende l’esito delle elezioni Usa di medio termine (9)

- L’eventuale imposizione di dazi Usa alle auto giapponesi costituirebbe per Tokyo un danno economico potenzialmente enorme, che il Fondo monetario ha stimato lo scorso luglio nell’ordine dello 0,6 per cento del prodotto interno lordo (pil). “Nella simulazione relativa alle tariffe sulle auto, il Giappone risulta il paese più colpito”, recita il commento dell’Fmi alle simulazioni, che ricorda come le automobili costituiscano il 29 per cento delle esportazioni giapponesi verso gli Usa. Lo scenario si basa sull’ipotesi che l’amministrazione del presidente Donald Trump possa adottare un dazio del 25 per cento alle importazioni di automobili negli Usa, e che i paesi colpiti reagiscano con tariffe della medesima entità. Non sorprende, dunque, che il premier Abe si sia risolto ad assecondare le richieste di Trump, appena le dinamiche della politica domestica lo hanno reso possibile. (segue) (Git)