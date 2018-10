Giappone-Usa: commercio, Tokyo attende l’esito delle elezioni Usa di medio termine (10)

- Nei mesi scorsi Tokyo si era già attivata per ridurre il proprio avanzo commerciale con gli Usa, nel tentativo di placare le richieste dell’amministrazione Trump. Il Giappone si era impegnato in particolare ad aumentare le importazioni di armamenti e quelle energetiche Lo scorso giugno le esportazioni giapponesi verso gli Stati Uniti sono calate per la prima volta da 17 mesi: il calo dello 0,9 per cento su base annua riflette soprattutto da un calo delle spedizioni di automobili e macchinari industriali per la produzione di semiconduttori, due delle voci principali dell’export giapponese. A partire dallo scorso maggio, il Giappone ha anche iniziato a importare gas naturale liquefatto (gnl) statunitense, una decisione dettata dall’esigenza di diversificare la lista dei fornitori, oltre a quella di riequilibrare la bilancia commerciale su pressione degli Usa. Lo scorso maggio Tokyo Gas è divenuta la prima azienda giapponese a importare gas da scisti statunitense nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine, una decisione non priva di costi impliciti inattesi, a causa delle differenti proprietà di combustione rispetto al gas importato da altri paesi e regioni. (Git)