Indonesia: disastro aereo, capo Forze armate annuncia ritrovamento fusoliera (2)

- Il ministero dei Trasporti indonesiano ha ordinato a tutte le compagnie aeree attive nel paese di condurre ispezioni di emergenza su tutti gli aerei di linea Boeing 757 Max 8, dopo lo schianto del volo Jt610 di Lion Air verificatosi lunedì, al largo delle coste di Giava Occidentale. Il velivolo coinvolto nel disastro aereo era per l’appunto un max 8, ricevuto in consegna dalla compagnia aerea soltanto lo scorso agosto. Stando alle informazioni fornite dal ministero dei Trasporti, la flotta di Lion Air include altri 10 Max 8, mentre la compagnia di bandiera, Garuda Indonesia, per il momento ne opera soltanto uno. (segue) (Fim)