Stati Uniti: Trump visita la sinagoga di Pittsburgh tra le obiezioni di alcuni funzionari pubblici e cittadini (2)

- Il sindaco di Pittsburgh, il democratico Bill Peduto, aveva suggerito a Trump di rimandare la sua visita per rispetto delle vittime. I funzionari locali non hanno accolto Trump all'aeroporto dopo l'atterraggio delll'Air Force One, come in genere avviene durante i viaggi del presidente. Inoltre tutti e quattro i leader del Congresso, tra cui il presidente della Camera Paul Ryan e il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, hanno rifiutato gli inviti dalla Casa Bianca per accompagnare Trump a Pittsburgh per impegni pregressi. Circa 1.300 persone hanno aderito ad una manifestazione contro il presidente, dichiarando Trump "sgradito nella nostra città e nel nostro paese". (segue) (Was)