Stati Uniti: Trump visita la sinagoga di Pittsburgh tra le obiezioni di alcuni funzionari pubblici e cittadini (3)

- Ieri il responsabile della strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, che ha causato 11 vittime sabato 27 ottobre, è comparso per la prima volta in tribunale. Robert Bowers si è presentato davanti al giudice Robert Mitchell nel tribunale federale della città su una sedia a rotelle, ammanettato e con indosso una felpa blu e pantaloni da tuta grigi. Il giudice – scrive il “New York Times” - ha elencato i 29 reati penali di cui è stato accusato, tra cui “ostacolo al libero esercizio delle credenze religiose”, un crimine di odio che può portare alla pena di morte, condanna che le autorità federali hanno dichiarato domenica di voler perseguire. L'uomo è in stato di detenzione senza cauzione e la sua prossima udienza è prevista per giovedì. (Was)